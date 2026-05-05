Ausblick: Energy Fuels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Energy Fuels wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Energy Fuels nach den Prognosen von 4 Analysten 31,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,099 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 170,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at