Energy Fuels Aktie
WKN DE: A1W757 / ISIN: CA2926717083
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Fuels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Energy Fuels wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Energy Fuels nach den Prognosen von 4 Analysten 31,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,099 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 170,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 65,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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