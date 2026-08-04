Ausblick: Energy Recovery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Energy Recovery wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Energy Recovery für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Energy Recovery einen Umsatz von 28,1 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,008 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 90,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 135,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at