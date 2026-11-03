Ausblick: Energy Recovery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Energy Recovery lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Energy Recovery die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 49,53 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Energy Recovery noch 32,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,188 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 72,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 135,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net