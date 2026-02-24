Energy Recovery Aktie

Energy Recovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJUL / ISIN: US29270J1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Energy Recovery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Energy Recovery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,630 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Energy Recovery ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 82,6 Millionen USD gegenüber 67,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,558 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 150,7 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energy Recovery Inc

mehr Nachrichten