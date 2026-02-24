Ausblick: Energy Recovery öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Energy Recovery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,630 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Energy Recovery ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 82,6 Millionen USD gegenüber 67,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,558 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 150,7 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at