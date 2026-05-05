Energy Recovery Aktie
WKN DE: A0NJUL / ISIN: US29270J1007
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Recovery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Energy Recovery gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Recovery noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energy Recovery in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,420 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 135,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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