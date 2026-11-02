Ausblick: Energy Transfer Equity LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Energy Transfer Equity LP Partnership Units veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,406 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Energy Transfer Equity LP Partnership Units 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 32,43 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 62,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units 19,95 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 85,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net