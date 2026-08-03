Ausblick: Energy Transfer Equity LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Energy Transfer Equity LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD gegenüber 0,320 USD im Vorjahresquartal.

Energy Transfer Equity LP Partnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,71 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 107,89 Milliarden USD, gegenüber 85,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at