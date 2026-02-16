Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie
Ausblick: Energy Transfer Equity LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Energy Transfer Equity LP Partnership Units öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,373 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Energy Transfer Equity LP Partnership Units nach den Prognosen von 8 Analysten 24,01 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,54 Milliarden USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 80,92 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 82,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
