Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A0JJTN / ISIN: US29273V1008
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Transfer Equity LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Energy Transfer Equity LP Partnership Units präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Transfer Equity LP Partnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,70 Prozent auf 25,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,21 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 85,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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