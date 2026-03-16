Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Vault gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Energy Vault wird am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Energy Vault in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 343,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 148,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 33,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,403 USD, gegenüber -0,910 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 198,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 46,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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