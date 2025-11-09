Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Energy Vault präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Energy Vault lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,075 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Energy Vault -0,180 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2732,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 34,0 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 187,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Energy Vault Holdings Inc Registered Shs
|3,06
|3,80%
