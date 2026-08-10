Energy Vault Holdings Aktie

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WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Energy Vault vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Energy Vault wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,144 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent erhöht. Damals waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 67,33 Prozent auf 14,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,375 USD aus. Im Vorjahr waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 253,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 203,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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