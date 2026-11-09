Ausblick: Energy Vault veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Energy Vault äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Energy Vault für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,160 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal soll Energy Vault nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 13,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,346 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 294,3 Millionen USD, gegenüber 203,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net