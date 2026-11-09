Energy Vault Holdings Aktie

Energy Vault Holdings ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Energy Vault veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Energy Vault äußert sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Energy Vault für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,160 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,160 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal soll Energy Vault nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 13,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 59,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,346 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 294,3 Millionen USD, gegenüber 203,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energy Vault Holdings Inc Registered Shs 2,83 -0,77% Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben zum Wochenstart voraussichtlich nach. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen