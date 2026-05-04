Energy Vault Holdings Aktie

Energy Vault Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Energy Vault zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Energy Vault wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 175,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Energy Vault für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,333 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 257,4 Millionen USD, gegenüber 203,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Energy Vault Holdings Inc Registered Shs 3,71 -4,03% Energy Vault Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX drehen ins Minus -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt rutschen in die Verlustzone ab. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen