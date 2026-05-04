Energy Vault Holdings Aktie
WKN DE: A3DEVQ / ISIN: US29280W1099
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Energy Vault zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Energy Vault wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 175,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Energy Vault für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,5 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,333 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 257,4 Millionen USD, gegenüber 203,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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