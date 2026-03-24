Ausblick: Enerpac Tool Group A legt Quartalsergebnis vor

Enerpac Tool Group A wird am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Enerpac Tool Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 149,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 145,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,70 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 637,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 616,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at