Enerpac Tool Group a Aktie

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WKN DE: A2PY85 / ISIN: US2927651040

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06.07.2026 07:01:06

Ausblick: Enerpac Tool Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enerpac Tool Group A wird am 07.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,503 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 165,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 158,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 641,1 Millionen USD, gegenüber 616,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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