Enersense International Aktie

Enersense International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JK6B / ISIN: FI4000301585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Enersense International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enersense International wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,022 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,840 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,24 Prozent auf 84,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 EUR, gegenüber -1,830 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 310,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 424,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enersense International Plc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Enersense International Plc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Enersense International Plc Registered Shs 3,96 -1,00% Enersense International Plc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen