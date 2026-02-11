Enersense International Aktie
WKN DE: A2JK6B / ISIN: FI4000301585
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Enersense International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Enersense International wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,022 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,840 EUR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,24 Prozent auf 84,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 EUR, gegenüber -1,830 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 310,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 424,7 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
