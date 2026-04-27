Enersis Chile Aktie
WKN DE: A2AGY6 / ISIN: US29278D1054
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Enersis Chile legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Enersis Chile stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 87,49 CLP aus. Im letzten Jahr hatte Enersis Chile einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 992,65 Milliarden CLP, was einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 348,88 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4.001,10 Milliarden CLP, gegenüber 4,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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