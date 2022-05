Ausblick: Enersis Chile verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enersis Chile wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 29,57 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Enersis Chile ein EPS von 31,05 CLP je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 753,06 Milliarden CLP aus – eine Steigerung von 25,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Enersis Chile einen Umsatz von 600,90 Milliarden CLP eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 234,72 CLP im Vergleich zu 65,28 CLP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3.137,37 Milliarden CLP, gegenüber 2.855,23 Milliarden CLP im vorigen Jahr.

