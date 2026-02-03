Ausblick: EnerSys Cos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EnerSys Cos wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie vermeldet.

EnerSys Cos soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 932,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 906,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,23 USD aus. Im Vorjahr waren 8,99 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at