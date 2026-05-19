Ausblick: EnerSys Cos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EnerSys Cos äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,99 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,41 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,10 Prozent auf 973,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EnerSys Cos noch 974,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,99 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 3,74 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at