Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

engcon Registered B öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,423 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte engcon Registered B noch 0,400 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll engcon Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 464,9 Millionen SEK im Vergleich zu 412,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 SEK, gegenüber 1,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,90 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,65 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at