engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
engcon Registered B präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,452 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 472,1 Millionen SEK gegenüber 415,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SEK, gegenüber 1,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-
|
28.10.26
|Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu engcon AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|engcon AB Registered Shs -B-
|6,64
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.