engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: engcon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
engcon Registered B wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 SEK gegenüber 0,360 SEK im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll engcon Registered B nach den Prognosen von 4 Analysten 470,6 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,42 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden SEK, gegenüber 1,65 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: engcon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: engcon Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu engcon AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|engcon AB Registered Shs -B-
|83,90
|-1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.