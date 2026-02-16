Ausblick: engcon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

engcon Registered B wird am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 SEK gegenüber 0,360 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll engcon Registered B nach den Prognosen von 4 Analysten 470,6 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 393,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,42 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,86 Milliarden SEK, gegenüber 1,65 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at