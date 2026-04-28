engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: engcon Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
engcon Registered B wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,413 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,28 Prozent auf 523,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 446,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,43 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,21 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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