engcon AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

engcon Registered B wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,510 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte engcon Registered B 0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll engcon Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 594,0 Millionen SEK im Vergleich zu 530,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,96 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,43 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,89 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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