engcon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DPFP / ISIN: SE0017769847
|
16.07.2026 07:01:06
Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
engcon Registered B wird am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,510 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte engcon Registered B 0,460 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll engcon Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 594,0 Millionen SEK im Vergleich zu 530,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,96 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,43 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,19 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,89 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu engcon AB Registered Shs -B-
|
16.07.26
|Ausblick: engcon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: engcon Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: engcon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: engcon Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: engcon Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)