Enghouse Systems Aktie

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WKN: A0BK31 / ISIN: CA2929491041

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: Enghouse Systems gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Enghouse Systems stellt am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Enghouse Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,323 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Enghouse Systems mit einem Umsatz von insgesamt 118,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,01 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,34 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 470,8 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 498,9 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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