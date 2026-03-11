Enghouse Systems Aktie
Ausblick: Enghouse Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Enghouse Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,411 CAD gegenüber 0,400 CAD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 124,0 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Enghouse Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,6 Millionen CAD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,52 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,34 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 506,0 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 498,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
