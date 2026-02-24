Ausblick: ENGIE Brasil Energia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ENGIE Brasil Energia wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,159 USD aus. Im letzten Jahr hatte ENGIE Brasil Energia einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll ENGIE Brasil Energia 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 507,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ENGIE Brasil Energia 560,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,478 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,08 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at