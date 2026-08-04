ENGIE Brasil Energia Aktie

ENGIE Brasil Energia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASWZ / ISIN: US29286U1079

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: ENGIE Brasil Energia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ENGIE Brasil Energia stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,312 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 569,6 Millionen USD gegenüber 544,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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