Enhanced Grou a Aktie
WKN DE: A42PWQ / ISIN: US29333R2067
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Enhanced Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Enhanced Group A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,283 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,849 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enhanced Group Inc Registered Shs -A-
|
11.11.26
|Ausblick: Enhanced Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enhanced Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Enhanced Group Inc Registered Shs -A-
|8,05
|3,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.