Enhanced Grou a Aktie

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WKN DE: A42PWQ / ISIN: US29333R2067

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Enhanced Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enhanced Group A öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,283 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,849 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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