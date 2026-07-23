Ausblick: Enity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Enity präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,33 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Enity einen Gewinn von 3,35 SEK je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 38,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 643,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 394,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,09 SEK, gegenüber 6,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,50 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at