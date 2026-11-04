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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Enity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enity wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Enity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Enity in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 411,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 642,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,56 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,14 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden SEK, gegenüber 2,50 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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