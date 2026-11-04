Enity Aktie
WKN DE: A41AS9 / ISIN: SE0025011554
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Enity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Enity wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Enity für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,26 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Enity in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 411,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 642,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,56 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,14 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden SEK, gegenüber 2,50 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enity Holding AB (publ) Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Enity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Enity informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Enity stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Enity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Enity Holding AB (publ) Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Enity Holding AB (publ) Registered Shs
|78,00
|3,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.