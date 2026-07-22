Ausblick: Enova International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Enova International lädt am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,96 USD aus. Im letzten Jahr hatte Enova International einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Enova International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 909,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 764,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,05 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,45 USD im Vergleich zu 11,52 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,78 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at