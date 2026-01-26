Enova International Aktie

Enova International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D51 / ISIN: US29357K1034

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Enova International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enova International wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 3,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,30 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 838,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 729,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,73 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,66 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

