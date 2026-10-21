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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Enova International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enova International wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enova International 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Enova International 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Enova International 802,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,28 USD, wohingegen im Vorjahr noch 11,52 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,15 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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