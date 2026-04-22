Ausblick: Enova International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Enova International öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enova International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,69 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,24 Prozent auf 851,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 745,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,83 USD, gegenüber 11,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at