Ausblick: Enovix informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enovix wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,176 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Enovix für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,594 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 30,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 23,1 Millionen USD.

