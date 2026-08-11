Enovix Corporation Aktie
WKN DE: A3CVS3 / ISIN: US2935941078
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Enovix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Enovix wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,146 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
Enovix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,564 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 40,5 Millionen USD, gegenüber 31,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enovix Corporation
|
07:01
|Ausblick: Enovix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Enovix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Enovix informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Enovix Corporation
Aktien in diesem Artikel
|Enovix Corporation
|4,05
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.