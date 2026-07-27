Ausblick: Enphase Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enphase Energy wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,465 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enphase Energy 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 290,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at