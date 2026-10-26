Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Enphase Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Enphase Energy wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,513 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Enphase Energy 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,75 Prozent auf 304,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 410,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,47 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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