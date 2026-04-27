Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Enphase Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Enphase Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 282,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,29 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,25 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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