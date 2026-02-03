Ausblick: Enphase Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Enphase Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,586 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Enphase Energy 0,450 USD je Aktie eingenommen.

24 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 338,4 Millionen USD gegenüber 382,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,57 Prozent.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,80 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at