Ausblick: EnPro Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EnPro Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,96 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EnPro Industries ein EPS von 0,940 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 276,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 260,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at