Ausblick: EnPro Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EnPro Industries lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EnPro Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EnPro Industries 1,25 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 288,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EnPro Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,7 Millionen USD aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at