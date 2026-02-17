EnPro Industries Aktie

WKN: 633524 / ISIN: US29355X1072

<
17.02.2026 07:01:06

Ausblick: EnPro Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EnPro Industries präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 189,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 281,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

