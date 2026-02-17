EnPro Industries Aktie
WKN: 633524 / ISIN: US29355X1072
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: EnPro Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EnPro Industries präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 189,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,660 USD erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 281,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,13 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Analysen zu EnPro Industries IncShs
Aktien in diesem Artikel
|EnPro Industries IncShs
|228,00
|0,88%
