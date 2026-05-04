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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: EnPro Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EnPro Industries lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,08 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 80,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,15 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 11,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 303,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 273,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,92 USD aus. Im Vorjahr waren 1,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

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