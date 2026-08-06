Ensign Energy Services Aktie
WKN: A0ERWD / ISIN: CA2935701078
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ensign Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ensign Energy Services wird am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,073 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 413,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 372,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,046 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,210 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ensign Energy Services IncShs
|
06.08.26
|Ausblick: Ensign Energy Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Ensign Energy Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Ensign Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ensign Energy Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Ensign Energy Services IncShs
|3,21
|-8,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.