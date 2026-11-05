Ensign Energy Services Aktie

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WKN: A0ERWD / ISIN: CA2935701078

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ensign Energy Services legt Quartalsergebnis vor

Ensign Energy Services stellt am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,001 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,52 Prozent auf 466,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ensign Energy Services noch 411,2 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,066 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,210 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,78 Milliarden CAD, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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