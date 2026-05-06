Ausblick: Ensign Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ensign Energy Services wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,035 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Ensign Energy Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 436,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,140 CAD je Aktie, gegenüber -0,210 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at