Ensign Energy Services Aktie
WKN: A0ERWD / ISIN: CA2935701078
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ensign Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ensign Energy Services wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,035 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Ensign Energy Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 417,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 436,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,140 CAD je Aktie, gegenüber -0,210 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,66 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ensign Energy Services IncShs
|
06.05.26
|Ausblick: Ensign Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ensign Energy Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Ensign Energy Services IncShs
|3,75
|-3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX volatil -- US-Börsen in Grün erwartet -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wenig bewegt, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die US-Börsen dürften die Sitzung mit Gewinnen eröffnen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.